Un buteur de Ligue 1 vers l'OM ? La réponse est fracassante

Arnaud De Kanel

De plus en plus inquiet pour Iliman Ndiaye à cause de la complexité du dossier, l'OM est en train d'explorer d'autres pistes sur le marché dont une assez surprenante menant à Habib Diallo. Pablo Longoria n'est pas du genre à aller piocher en Ligue 1 et cela semble encore se vérifier selon une source locale.

L'OM pourrait bien connaitre son premier gros couac du mercato estival. En effet, le club phocéen ne parvient pas à se mettre d'accord avec Sheffield pour boucler le transfert du talentueux Iliman Ndiaye. Pour éviter de se retrouver pris au dépourvu, l'OM chasserait un attaquant évoluant en Ligue 1.

La presse espagnole annonce le prochain transfert de l’OM https://t.co/KnoSs58lnj pic.twitter.com/pLwTgJ3Itb — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

L'OM sur Habib Diallo

C'est en tout cas ce qu'indique The Sun . Le quotidien britannique évoque un possible intérêt de l'OM pour Habib Diallo, l'attaquant strasbourgeois également pisté par la Premier League. Or, il n'en serait rien.

Rien du tout avec Diallo