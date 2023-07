Incroyable, l’OM va tenter un coup à 0€

Arnaud De Kanel

Dans l'impasse la plus totale pour boucler le dossier Iliman Ndiaye suite aux nouvelles demandes colossales de Sheffield, l'OM cherche une solution pour parvenir à ses fins. La presse britannique commence même à expliquer que les Phocéens seraient prêts à attendre la fin de saison prochaine.

L'OM se retrouve bloqué dans le dossier Iliman Ndiaye. Les derniers échos en provenance d'Angleterre n'annoncent rien de bon pour le club phocéen qui commence à réfléchir à proposer d'autres solutions à Sheffield et au joueur. L'OM pourrait même finir par ressortir gagnant.

Un pourcentage à la revente pour Ndiaye

Afin de faire réduire le prix du transfert d'Iliman Ndiaye, l'OM souhaiterait inclure un pourcentage à la revente selon The Sun . Pour rappel, Sheffield attendrait pas moins de 35M€ pour son joueur, toujours selon le quotidien britannique. Alors, Pablo Longoria va peut-être revoir ses plans.

Un transfert à 0€ ?