Mbappé, Dembélé… Toutes les infos mercato du 30 juillet

La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Mbappé : Le Real Madrid s'agace

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé est au coeur de toutes les discussions. Mais voilà qu'au Real Madrid, on ne souhaite pas trop parler de l'attaquant du PSG. Ça a été le cas avec Dani Carvajal ce samedi soir, qui, rapporté par AS , a lâché : « Kylian Mbappé ? C'est nous qui sommes ici. Nous ne parlons pas de (Kylian) Mbappé ou de qui que ce soit d'autre. Nous sommes le Real Madrid et nous parlons du Real Madrid ».



Xavi répondu au PSG pour Dembélé

Ces derniers jours, le PSG aurait lancé son offensive pour Ousmane Dembélé, souhaitant activer sa clause libératoire de 50M€. Mais le Français veut-il quitter le FC Barcelone ? Xavi n'en a pas l'impression. Ce samedi soir, en conférence de presse, l'entraîneur du Barça a assuré : « Ousmane Dembélé a le potentiel pour devenir le meilleur au monde. Pour moi, il est capital. Il est heureux, il a l'air heureux. Il me donne confiance. Mais nous ne pouvons pas contrôler le mercato. C'est la décision du joueur, je le vois très heureux, très bien adapté ».



La désillusion de l'OM pour Iliman Ndiaye

Toujours à la recherche d'éléments offensifs, l'OM ne lâche pas son pressing pour Iliman Ndiaye. Le joueur de Sheffield United n'a d'ailleurs pas caché sa volonté de venir sur la Canebière. Mais encore faut-il convaincre les Anglais pour cela. Et pour Pablo Longoria, ça s'annonce corsé. En effet, selon les informations du Sun , alors que l'OM pensait qu'une offre de 12,8M€ suffirait pour recruter Ndiaye, voilà que Sheffield aurait fixé la barre à 35M€ pour le transfert du Sénégalais.



