Il débarque au PSG et lâche déjà une énorme annonce

Jean de Teyssière

Le PSG a officialisé une septième recrue ! Il s'agit cette fois-ci d'un gardien de but, Arnau Tenas qui arrive libre en provenance de l'équipe réserve du FC Barcelone. Le jeune gardien de 22 ans devrait prendre la place de numéro 2, après la grave blessure de Sergio Rico, fin mai. Interrogé par le club suite à son officialisation, Arnau Tenas a affiché ses grandes ambitions avec le club parisien.

Le PSG a trouvé la doublure de Gianluigi Donnarumma. Libre de tout contrat après quatre années passées avec l'équipe réserve du FC Barcelone, les discussions entre le PSG et Arnau Tenas avaient débuté récemment, en début de semaine. Il n'a donc pas fallu beaucoup de temps pour que le jeune gardien arrive au club et s'est déjà montré très ambitieux.

Tenas nouveau Parisien !

Interrogé par les réseaux sociaux du club, Arnau Tenas s'est montré très heureux de revêtir le maillot du PSG : « C’est véritablement une joie immense de savoir qu’une des meilleures équipes du monde s’intéressait à moi. Je suis fier d’être ici aujourd’hui. Et je veux juste remercier le PSG de m’avoir donné cette opportunité. Le club représente beaucoup. C’est un grand club, quand on voit les joueurs qui jouent ici et je vois faire partie de ce projet, surtout parce que c'est un grand club dont l’envergure est mondiale, je suis très heureux d’être ici. »

« Un seul objectif : gagner autant que possible »