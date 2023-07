A peine arrivé, il se lâche sur sa signature au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a mis la main sur le remplaçant de Sergio Rico, incapable de tenir sa place après une grave chute à cheval. Formé au FC Barcelone, Arnau Tenas s'est engagé jusqu'en 2026 avec le club parisien. Le portier espagnol occupera le rôle de numéro deux, derrière Gianluigi Donnarumma. Arrivé ce dimanche, il a évoqué ses impressions.

Et de huit pour le PSG ! Ce dimanche, le club parisien a annoncé l'arrivée d'un nouveau joueur, celui d'Arnau Tenas. Libre de tout contrat après son départ du centre de formation du FC Barcelone, le portier de 22 ans s'est engagé avec le PSG jusqu'en 2026. Les discussions avaient débuté il y a seulement quelques jours. En très peu de temps, la direction a mis la main sur la doublure de Gianluigi Donnarumma. Lors d'un entretien accordé à PSG TV , Tenas n'a pas masqué son émotion.

« Je suis très heureux d’être ici »

« C’est véritablement une joie immense de savoir qu’une des meilleures équipe du monde s’intéressait à moi. Je suis fier d’être ici aujourd’hui. Et je veux juste remercier le PSG de m’avoir donné cette opportunité. Le club représente beaucoup. C’est un grand club, quand on voit les joueurs qui jouent ici et je vois faire partie de ce projet, surtout parce que c'est un grand club dont l’envergure est mondiale, je suis très heureux d’être ici » a confié le portier, qui vient au PSG pour remplacer Sergio Rico.

« Je n’ai peur de rien »