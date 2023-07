C'est fait, le PSG trouve la solution après le drame

Pierrick Levallet

Après le drame avec Sergio Rico, le PSG s'est mis à se chercher un nouveau gardien pour servir de doublure à Gianluigi Donnarumma. Et la formation parisienne a jeté son dévolu sur Arnau Tenas. Sans club depuis son départ du FC Barcelone, le portier de 22 ans s'est engagé ce dimanche dans la capitale pour les trois prochaines années.

Il y a quelques jours, le PSG s’est lancé dans un chantier inattendu. Alors que Keylor Navas devrait partir et que Sergio Rico n’est pas vraiment en état de reprendre la compétition suite à son terrible accident, le club de la capitale entendait recruter un nouveau gardien de but pour servir de doublure à Gianluigi Donnarumma. Luis Enrique et la direction parisienne ont donc rapidement jeté leur dévolu sur Arnau Tenas.

Le PSG a trouvé le remplaçant de Sergio Rico

Libre de tout contrat depuis son départ du FC Barcelone le 1er juillet dernier, le portier de 22 ans a tapé dans l’oeil du PSG. Le club de la capitale voit en lui une option idéale pour remplacer Sergio Rico en tant que numéro 2 derrière Gianluigi Donnarumma. La formation parisienne est donc rapidement passée à l’action. Et visiblement, les deux parties ont trouvé un terrain d’entente assez facilement.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature d’Arnau Tenas. Le gardien de but de 22 ans s’est engagé jusqu’en 2026 avec le Club. 🔴🔵#WelcomeTenas — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 30, 2023

Arnau Tenas débarque dans la capitale