Surprise, le PSG boucle un nouveau transfert

Pierrick Levallet

Alors que Keylor Navas ne va pas s'éterniser et que Sergio Rico n'est pas en état de jouer, le PSG cherche une doublure à Gianluigi Donnarumma sur le mercato. Et le club de la capitale a jeté son dévolu sur Arnau Tenas. Le transfert du portier de 22 ans n'est désormais plus qu'une question de minutes.

Si le PSG s’est déjà montré très actif sur le marché des transferts, le club de la capitale a encore quelques dossiers à gérer. La formation parisienne cherche notamment à recruter une doublure à Gianluigi Donnarumma pour la saison prochaine. Après son drame, Sergio Rico ne va pas retrouver la compétition dans les mois à venir et Keylor Navas ne devrait pas s’éterniser dans la capitale.

PSG : Une terrible nouvelle tombe pour le successeur de Mbappé https://t.co/eN44vjMoUH pic.twitter.com/V7T1uMPcSJ — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Le PSG fonce sur Arnau Tenas

De ce fait, le PSG voudrait mettre la main sur un deuxième gardien. Et ces derniers jours, la direction parisienne est passée à l’action pour Arnau Tenas. Au FC Barcelone depuis le début de sa carrière, l’Espagnol est désormais sans club. Le PSG voudrait donc en profiter pour le faire venir dans la capitale. Et son transfert est en très bonne voie.

Son transfert prend forme