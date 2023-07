Le RC Lens a trouvé son prochain buteur, un transfert historique se prépare

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après le départ de Loïs Openda, le RC Lens recherche un avant-centre. Le mercato est encore long, mais Franck Haise commencerait à s'impatienter. La priorité des responsables nordistes serait Levi Garcia, valorisé entre 15 et 20M€. Mais avant d'ouvrir des négociations avec le RC Lens, l'AEK Athènes voudrait mettre la main sur son remplaçant.

Le RC Lens est encore loin d'être au complet. Dans les prochaines semaines, le club nordiste va s'attaquer à plusieurs dossiers, notamment la succession de Loïs Openda. Le buteur belge, parti au RB Leipzig en début de mercato, n'a pas encore été remplacé par les Sang et Or. Il y a quelques jours, Franck Haise avait envoyé un message à ses supérieurs.

Le RC Lens vend la mèche pour ce transfert à 30M€ ! https://t.co/eiBIAbyaS1 pic.twitter.com/jdR5wE3uDB — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Haise patient en attendant un attaquant

« Nous avons deux attaquants de métier et d’axe avec Wesley (Saïd) et Morgan (Guilavogui) qui font une bonne préparation. Oui nous cherchons effectivement un troisième offensif. J’échange régulièrement avec Greg (Thil) et Arnaud (Pouille). Tous les entraineurs aimeraient avoir leur effectif complet au plus vite. Mais je sais ce qu’est aussi un mercato. Ce n’est pas simple, on le voit avec les autres clubs » avait-il confié en conférence de presse.

Le RC Lens attend le bon timing dans le dossier Levi Garcia