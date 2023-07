L’ASSE boucle une signature, il déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé sous la forme d'un prêt l'été denier, Mathieu Cafaro a été conservé par l'ASSE. Désormais lié au club stéphanois jusqu'en juin 2025, l'attaquant repositionné en piston droit a justifié sa décision. Après une première saison perturbée par les blessures, le joueur de 26 ans espère évaluer à son niveau la saison prochaine.

L'ASSE n'a pas hésité à lever l'option d'achat de Mathieu Cafaro. Recruté contre un chèque de 500 000€ cet été, l'ancien joueur du Standard de Liège déborde d'énergie après une première saison prometteuse dans le Forez. Pour l'ailier de 26 ans, il était inconcevable de quitter l'ASSE à l'issue de son prêt.

« Je peux vivre quelque chose d'unique »

Le joueur souhaitait poursuivre sur sa lancée et faire tout son possible pour permettre à l'ASSE de rejoindre l'élite. « J'étais venu pour un projet de 2 ans, avec l'objectif de monter. Je suis très heureux de poursuivre l'aventure ici. Pourquoi prolonger ? Le club, le public, la ferveur... Je me dis que si on fait une belle saison, je peux vivre quelque chose d'unique. J'ai fait quasiment six mois blancs, c'est compliqué d'avoir de bonnes statistiques. Le but, c'est de réaliser une année pleine. Si je continue sur la dynamique de la deuxième partie de saison, j'espère être plus décisif » a justifié Cafaro, qui va devoir s'habituer à un nouveau rôle la saison prochaine.

Cafaro dans un nouveau rôle