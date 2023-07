Messi réclame son transfert, il lâche une bombe

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin dernier avec le PSG, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'Inter Miami. Actuel pensionnaire de Grêmio, Luis Suarez est attendu par la Pulga dans la franchise de MLS. Toutefois, El Pistolero pourrait prendre sa retraite sportive au début de l'année 2024.

Arrivé au PSG à l'été 2021, Lionel Messi (36 ans) a paraphé un bail de deux saisons lors de sa signature. Alors qu'il n'a jamais prolongé avec le club parisien, le champion du monde argentin a rejoint l'Inter Miami librement et gratuitement à l'intersaison.

Messi attend Suarez à l'Inter Miami

Alors que Sergio Busquets (35 ans) et Jordi Alba (34 ans) l'ont rejoint à l'Inter Miami, Leo Messi aimerait voir un autre ancien compère du FC Barcelone suivre le même chemin. En effet, la Pulga aimerait voir son grand ami Luis Suarez signer lui aussi dans la franchise de MLS. Toutefois, le souhait de Lionel Messi a peu de chances de se réaliser aujourd'hui.

Luis Suarez à la retraite le 1er janvier 2024 ?