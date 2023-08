L’OM prépare une surprise à 28M€, la guerre est déclarée

Pierrick Levallet

Après avoir officialisé l'arrivée d'Iliman Ndiaye, l'OM n'en a peut-être pas encore terminé avec son mercato. Le club phocéen aurait encore prévu d'autres arrivées, notamment dans le secteur offensif. Ainsi, Pablo Longoria aurait des vues sur Charles De Ketelaere. Mais le joueur de l'AC Milan aurait d'autres prétendants sur le marché des transferts.

L’OM réalise un mercato intéressant jusqu’à présent. Le club phocéen a officialisé six arrivées pour le moment. En attaque, Pablo Longoria a fait venir Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Mais Marcelino pourrait bien voir d’autres renforts offensifs débarquer sur la Canebière d’ici la fin du mercato.

L'OM en pince pour De Ketelaere

Comme révélé par la Gazzetta dello Sport , l’OM aurait des vues sur Charles De Ketelaere. En difficulté du côté de l’AC Milan, le milieu offensif ne serait plus vraiment désiré chez les Rossoneri . Le club milanais aurait même déjà fixé son prix, puisqu’il attendrait 28M€ pour le libérer. Toutefois, l’OM ne serait pas vraiment seul sur ce dossier.

De nombreux clubs sont sur le coup