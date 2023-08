L’OM se prépare à un énorme coup de balai

Jean de Teyssière

L'OM est une nouvelle fois très actif sur le marché des transferts et a déjà signé six arrivées. La dernière en date, Iliman Ndiaye a fait naître un engouement populaire exceptionnel, l'attaquant de 23 ans étant un fan de l'OM depuis son adolescence. Le club phocéen attend même encore deux recrues, mais ces arrivées ne seront rendues possibles que par le départ des nombreux indésirables.

À l'OM, la révolution est en marche. Le cas Dimitri Payet a été vite réglé, avec une rupture de contrat ce qui semble avoir enlevé une belle épine du pied de Pablo Longoria. Le président marseillais compte bien épurer son effectif afin d'avoir des indemnités de transfert pour acheter d'autres joueurs.

Under va rapporter 15M€

Le propriétaire américain de l'OM, Franck McCourt, s'était récemment énervé de voir que l'OM n'était pas capable de faire des plus-values sur ses joueurs. Pablo Longoria a écouté les remontrances de son supérieur hiérarchique et c'est peut-être pour cela qu'il a accepté une offre de 15M€ de Fenerbahçe concernant Cengiz Under. L'Équipe annonce que ce transfert est déjà acté, il ne manque plus que l'officialisation.

De nombreux joueurs poussés vers la sortie