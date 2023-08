PSG - Dembélé : Coup de tonnerre, un incroyable bras de fer prend forme

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’arrivée d’Ousmane Dembélé n’est plus qu’une question de temps pour le PSG, déboursant 50M€ pour s’attacher les services de l’international français, soit le montant de sa clause libératoire. Un départ qui a du mal à passer du côté du FC Barcelone, où l’on n'exclut pas de porter l’affaire devant les tribunaux.

Plus qu’une question de temps avant d’assister au retour d’Ousmane Dembélé en Ligue 1. Alors qu’il vient d’entrer dans sa dernière année de contrat, l’international français, qui n’a pas pris part à la rencontre amicale du FC Barcelone contre l’AC Milan dans la nuit de mardi à mercredi, s’apprête à rejoindre le PSG pour 50M€. Une énorme déception pour le club culé et son entraîneur, qui l’a toujours soutenu. « Dembélé nous a dit qu'il voulait partir, qu'il avait une proposition du PSG , a confié Xavi. C'est une décision personnelle, je me sens mal parce qu'on s'est bien occupé de lui, mais il a cette proposition et c'est pourquoi je ne l'ai pas fait jouer. C'est la loi du marché, nous ne pouvons pas rivaliser avec cette proposition, elle est hors de notre portée, et je lui souhaite tout le bonheur du monde parce qu'il nous a beaucoup donné. Un peu déçu, oui, mais il nous a dit qu'il avait parlé avec Luis Enrique et avec Nasser Al-Khelaïfi et qu'il n'y avait aucun moyen de le convaincre. »

PSG : Dembélé annonce son transfert, c'est bouclé https://t.co/pbQ6Z9LBlX pic.twitter.com/aoXpKoBDcP — le10sport (@le10sport) August 2, 2023

Combien obtiendra le FC Barcelone ?

Si Xavi se montre malgré tout bon joueur en souhaitant le meilleur à son futur ex-attaquant, la pilule a en revanche beaucoup plus de mal à passer en interne, alors que des questions se posent encore sur la part qu’obtiendra le Barça sur l’indemnité de transfert déboursée par le PSG. Les Blaugrana considèrent que le joueur n'a pas respecté certaines conditions établies lors de la négociation de son dernier contrat et que, par conséquent, lui et son agent ne devraient pas recevoir 25 des 50M€ comme cela était évoqué selon les informations de Relevo .

L’affaire pourrait se terminer par une procédure judiciaire