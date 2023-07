Le boss de l'OM a choqué son nouvel entraîneur

Hugo Chirossel

Après avoir exploré plusieurs pistes pour son nouvel entraîneur à la suite du départ d’Igor Tudor, l’OM a finalement jeté son dévolu sur Marcelino. Ce dernier connait très bien Pablo Longoria, avec qui il a notamment collaboré à Valence. Dans un entretien accordé à La Provence, le technicien espagnol a avoué avoir été impressionné par le président marseillais.

Les entraîneurs se succèdent rapidement à l’OM. Un an après le départ surprise de Jorge Sampaoli, Igor Tudor à lui aussi décidé de mettre un terme à son aventure marseillaise après seulement une saison. Ce qui a donc amené à l’arrivée de Marcelino sur le banc de l’Olympique de Marseille. Passé notamment par Villarreal, le FC Séville ou bien Valence, le technicien espagnol vit sa première expérience d’entraîneur à l’étranger.

Mercato : L’OM prépare encore des folies en attaque https://t.co/Bor7gnHFIP pic.twitter.com/3a9oQmOByg — le10sport (@le10sport) July 27, 2023

« Le plus compliqué est de s’accorder sur les profils de joueurs »

Dans un entretien accordé à La Provence , Marcelino a été interrogé sur la manière dont il collabore avec Pablo Longoria et Javier Ribalta en ce qui concerne le mercato. « Le plus important et le plus compliqué est de s’accorder sur les profils de joueurs, parce qu’il faut que tous soient complémentaires pour établir une idée de jeu. Ensuite, il y a des paramètres économiques qui entrent en compte. Tout le monde aimerait acheter des joueurs de 80 ou 100 millions d’euros mais le contexte économique de l’OM ne le permet pas », a-t-il déclaré.

« Il avait une connaissance des footballeurs qui m’a bouleversée »