PSG : Il dit oui pour un transfert au RC Lens

Thibault Morlain

Outre les feuilletons Mbappé, Neymar ou Verratti, l'avenir d'Hugo Ekitike fait lui aussi parler sur ce mercato au PSG. Après seulement un an, l'attaquant parisien se verrait pousser vers la sortie. Le club de la capitale chercherait à se débarrasser d'Ekitike, qui de son côté aurait une idée en tête : rejoindre le RC Lens.

Arrivé de Reims l'été dernier, Hugo Ekitike n'a pas convaincu au PSG. Ainsi un an plus, voilà l'attaquant français poussé vers la sortie. A l'instar de Neymar ou encore Marco Verratti, Ekitike ferait partie de ses joueurs auxquels le PSG a annoncé ne pas compter sur eux. L'avenir s'écrirait donc loin de la capitale. Mais où ?

Le PSG ne veut plus d'Ekitike

Les rumeurs commencent à apparaitre à propos de l'avenir d'Hugo Ekitike. Alors qu'un intérêt d'Everton a été révélé pour l'attaquant du PSG, L'Equipe annonce également que le club de la capitale souhaiterait inclure Ekitike dans l'opération Randal Kolo-Muani. Francfort étant intéressé par le Parisien, cela pourrait permettre de réduire la facture.

Direction le RC Lens ?

Oui mais voilà, Hugo Ekitike aurait lui un autre plan en tête en cas de départ du PSG d'ici le 1er septembre. Selon les informations du quotidien sportif, le RC Lens aurait manifesté son intérêt pour le Français et cela plairait visiblement au principal intéressé. En effet, Ekitike préférerait ainsi rejoindre les Sang et Or. A voir si les deux clubs pourraient parvenir à un accord...