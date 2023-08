Le PSG va régler un feuilleton du mercato !

Benjamin Labrousse

Alors que le PSG accueillera Lorient ce samedi afin de lancer sa saison, le club parisien pourrait connaître de nouveaux mouvements dans son effectif. En instance de départ depuis plusieurs semaines, Leandro Paredes semble enfin décidé à rejoindre Galatasaray. Une réunion entre l’agent du joueur et le vice-président du club turc est d’ailleurs prévue ce jeudi.

Le PSG semble vouloir faire table rase. Cet été, le club parisien pourrait attaquer sa saison 2023-2024 sans ses stars. Car si Lionel Messi a d’ores et déjà plié bagages, l’Argentin pourrait prochainement être imité par Kylian Mbappé et Neymar. Mais le PSG pourrait également dégraisser son effectif en vendant ses joueurs jugés indésirables pour des petites sommes.

Neymar - Verratti : Le PSG lâche un coup de pression en interne https://t.co/VwpI2U3AMT pic.twitter.com/4KCcUh3diG — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

Paredes retarde son transfert

C’est le cas notamment de Leandro Paredes. Pour rappel, le milieu de terrain argentin intéressait fortement Galatasaray et la Lazio Rome. Et alors qu’un premier accord avait été conclu entre le club turc et le PSG pour un transfert évalué à 6M€, Leandro Paredes avait alors décidé de prendre du temps pour réfléchir quant à sa décision finale.

Galatasaray est tombé d’accord avec l’agent de Paredes