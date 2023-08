Surprise, le RC Lens veut un joueur du PSG

Amadou Diawara

Arrivé au PSG il y a seulement un an, Hugo Ekitike pourrait changer d'air lors de ce mercato estival. Alors que le club de la capitale a accepté une offre d'environ 40M€ pour son transfert, le crack de 21 ans serait également suivi par Francfort, West Ham et le RC Lens.

Prêté avec option d'achat l'été dernier, Hugo Ekitike est désormais un joueur du PSG à part entière. Toutefois, alors que le club de la capitale vient de lever son option d'achat obligatoire, l'attaquant de 21 ans pourrait déjà prendre la porte à Paris.

Neymar - Verratti : Le PSG lâche un coup de pression en interne https://t.co/VwpI2U3AMT pic.twitter.com/4KCcUh3diG — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

Un accord PSG-Everton pour Ekitike

Selon les informations de Sports Zone , Everton aurait formulé une offre d'environ 35M€, plus 5M€ de bonus, pour s'attacher les services d'Hugo Ekitike lors de ce mercato estival. Et le PSG aurait accepté cette proposition venue d'Angleterre, étant ouvert à l'idée de boucler un transfert sec ou un prêt avec option d'achat.

Le RC Lens en pince aussi pour Ekitike