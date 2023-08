PSG : Surprise, la guerre est déclarée pour ce transfert

Baptiste Berkowicz

Hugo Ekitike a vécu une première saison plus que compliquée au PSG. En ce sens, les dirigeants parisiens souhaitent déjà se séparer de leur attaquant français. Ce dernier voit les clubs allemands s'intéresser à lui. Le Borussia Dortmund mais également Francfort suivent de près la situation du joueur de 21 ans. Hugo Ekitike souhaite rejoindre le BVB.

Le PSG, Luis Campos en tête, est particulièrement attendu sur sa capacité à vendre. Certains joueurs ne sont plus désirés par le club de la capitale et doivent trouver un nouveau club. En interne, le club de la capitale s'active.

L'Allemagne s'agite pour Ekitike

Alors que Paris a déboursé 36M€ pour s'attacher ses services, Hugo Ekitike s'est vu indiqué la porte de sortie pour la suite de sa carrière. D'après les informations de BILD, Dortmund et Francfort sont attentifs à la situation du joueur de 21 ans. L'ancien rémois est d'accord pour rejoindre le BVB.

Le PSG ne compte plus sur Ekitike

Après seulement une saison au PSG, Hugo Ekitike n'est plus dans les plans du club de la capitale. L'attaquant français a été convoqué mercredi par Luis Campos et Luis Enrique pour être au courant de la volonté de sa direction de ne plus compter sur lui.