Coup de théâtre pour Neymar, le PSG reçoit une terrible nouvelle

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est terminé pour Neymar ! Le PSG et le joueur brésilien seraient sur la même longueur d'onde et voudraient tourner la page dès cet été. Une nouvelle reçue positivement par Luis Campos, qui tente de le vendre depuis plusieurs mois. Mais dans ce dossier, la problématique est la même : peu d'équipes ont les moyens de se l'offrir.

La nouvelle a surpris plusieurs supporters du PSG. Souriant au Japon et en Corée du Sud lors de la tournée estivale de son équipe, Neymar est revenu à Paris avec les idées claires. Comme indiqué par L'Equipe , l'ancienne star du FC Barcelone aurait pris la décision, suite à un entretien avec son entourage et l'agent Pini Zahavi, de tourner la page parisienne et d'en ouvrir une nouvelle. Cela tombe bien puisque le PSG a, également, émis le souhait de clore cette aventure.

PSG : Un transfert surprise pour Kylian Mbappé ? https://t.co/bFvmQ40Zg1 pic.twitter.com/kRyl9ozxmx — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

Luis Campos souhaite le vendre depuis un an

Comme l'a confirmé le clan Neymar auprès du Parisien, le joueur a été convoqué par Luis Enrique et Luis Campos ce mercredi matin. Il a appris que le PSG ne comptait plus sur lui et souhaitait le vendre lors de ce mercato estival. Une annonce similaire a été adressée à Marco Verratti, mais aussi Juan Bernat, Hugo Ekitike et Renato Sanches.

Peu de clubs ont les moyens de se l'offrir