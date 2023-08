C’est terminé pour Neymar, transfert imminent ?

Baptiste Berkowicz

Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2027, Neymar se pose des sérieuses questions sur son avenir au sein du club de la capitale. Les dirigeants parisiens veulent également mettre fin à l'aventure après six saisons passées avec le Brésilien. Toutes les possibilités sont envisagées par les deux parties pour se séparer. Le divorce est de plus en plus proche.

La direction du PSG, Nasser Al-Khelaïfi en tête, durcit le ton lors de ce mercato estival. La volonté d'ouvrir la porte à un départ à n'importe quel joueur, si ce dernier ne souhaite pas rester au sein du club de la capitale, est mise en lumière ces dernières semaines. Neymar veut faire ses valises cet été et voit sa direction lui montrer le chemin de la sortie.

Transferts - Neymar : Voilà le prix demandé par le PSG https://t.co/KDuO6K7gFS pic.twitter.com/ZIOdBatshc — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

Neymar-PSG, séparation imminente

Arrivé au PSG lors de l'été 2017 en provenance du FC Barcelone pour 222M€, Neymar pourrait bien vivre ses derniers moments en tant que joueur du club de la capitale. D'après les informations du journaliste d' UOL Esporte Bruno Andrade, l'aventure de Neymar au PSG est vraiment proche de la fin. Les deux parties partagent l'envie de se séparer lors de ce mercato estival. L'Arabie saoudite, par l'intermédiaire d'Al-Ahli, s'intéresse fortement au meilleur buteur de l'Histoire du Brésil mais ce dernier réfutait jusqu'à présent ces sollicitations. Le FC Barcelone, qui a la préférence de Neymar, aura du mal à concrétiser la venue du numéro 10 parisien compte tenu de sa situation économique.

Le PSG a convoqué Neymar