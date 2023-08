Verratti - Neymar : Le PSG lâche une bombe en coulisse

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que très actif sur le mercato, le PSG est encore loin d'en avoir terminé. L'arrivée de plusieurs joueurs, dans le secteur offensif essentiellement, est attendue, mais c'est surtout du côté des départs qu'une révolution est attendue. En plus du cas Mbappé qui mobilise l'attention, Neymar et Marco Verratti sont également sur le départ. Luis Enrique et Luis Campos leur auraient d'ailleurs communiqué la nouvelle.

Les observateurs du football s'attendaient tous à ce que le PSG dynamite le mercato. Mais probablement pas dans de telles proportions. Et pour cause, d'une part le club parisien s'est massivement renforcé en recrutant pas moins de huit nouveaux joueurs, en attendant Ousmane Dembélé dont le transfert est désormais imminent. Toutefois, c'est également dans le sens des départs que le PSG se fait remarquer. Et pour cause, alors que le feuilleton Mbappé monopolise l'attention, deux autres stars pourraient partir d'ici la fin du mercato à savoir Neymar et Marco Verratti.

Transferts - Neymar : Voilà le prix demandé par le PSG https://t.co/KDuO6K7gFS pic.twitter.com/ZIOdBatshc — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

Luis Enrique et Campos annoncent à Neymar et Verratti qu'ils ne sont plus dans les plans du PSG

En effet, alors que le transfert de Kylian Mbappé vers le Real Madrid est toujours attendu, Neymar souhaiterait rejoindre le FC Barcelone et dispose de touches concrètes avec Al-Hilal, tout comme Marco Verratti. Des départs auxquels le PSG ne devrait pas s'opposer. Mieux, le club de la capitale fait en sorte d'accélérer ces opérations. Selon les informations de RMC Sport . Luis Enrique et Luis Campos auraient effectivement reçu au moins cinq joueurs ce mercredi afin de leur annoncer que le PSG ne comptait plus sur eux. Neymar et Marco Verratti font partie de cette liste tout comme Renato Sanches, Hugo Ekitike et Juan Bernat.

Plusieurs joueurs écartés du média day de la LFP

C'est donc désormais clair en interne, le PSG ne compte plus sur Neymar et Marco Verratti qui n'ont pas pris part au media day pour répondre aux demandes de la LFP et n'ont pas été conviés aux photos officielles. Bien qu'une nouvelle séance sera organisée après le mercato, le signal envoyé par le PSG est radical.