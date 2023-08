Nouvelle offre surprise révélée pour Mbappé ?

Jean de Teyssière

Le PSG et Kylian Mbappé ne s'en sortent plus. La situation semble être arrivée dans une impasse entre les deux camps. L'un, Mbappé, souhaite jouer cette saison au PSG et partir libre l'été prochain tandis que l'autre, le club parisien, aimerait qu'il prolonge, sinon il est vendu. Une menace mise à contribution puisque le PSG aurait accepté deux offres : une connue d'Al-Hilal et une autre d'un club de Premier League, dont le nom n'a pas fuité.

En marge de la présentation du nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique, Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG a répondu avec autorité à une question concernant Kylian Mbappé : « Nous voulons qu’il reste mais il ne peut pas partir gratuitement. C’était notre accord oral et il l’avait exprimé publiquement dans une interview. Donc ce n’est pas discutable. Et j’ai été vraiment choqué d’apprendre qu’il avait l’intention de partir gratuitement. C’est très décevant parce que Kylian est un garçon fantastique, un vrai gentleman, et partir gratuitement, en affaiblissant le plus gros club français, ce n’est pas lui. Quand j’ai reçu cette information, j’ai été choqué et déçu. »

Mbappé refuse une offre XXL d'Arabie saoudite...

Il y a quelques jours, le club saoudien d'Al-Hilal avait dépêché des représentants sur Paris pour tenter de convaincre Kylian Mbappé de signer chez eux. Le PSG venait d'accepter l'offre d'achat de 300M€ et avait autorisé les Saoudiens à négocier avec Mbappé. Le contrat proposé au crack de Bondy portait sur une année, pour partir tout de même libre au Real Madrid en juin 2024 et le salaire sur une année était d'environ 700M€. Une offre refusée par le capitaine de l'équipe de France.

...et d'Angleterre ?