Le PSG va s’activer pour son nouveau crack !

Benjamin Labrousse

Révélé la saison dernière, Warren Zaïre-Emery semble avoir conquis le nouvel entraîneur parisien Luis Enrique lors de la préparation estivale, et devrait bénéficier de beaucoup de temps de jeu cette saison. De plus, le jeune joueur de 17 ans semble totalement en phase avec le projet sportif parisien, et devrait d’ailleurs être prochainement l’objet d’une offre de prolongation de la part du PSG.

Depuis plusieurs années, le PSG peut compter sur son centre de formation pour sortir des joueurs au fort potentiel. Mais à ce sujet, le club parisien a souvent délaissé cet aspect de son institution afin de mettre en avant le recrutement de grandes stars. Et si le club de la capitale a connu plusieurs saisons décevantes en Europe ces deux dernières années, un nouveau projet sportif semble avoir été mis en place. Dans ce dernier, le PSG semble désormais conscient de ses erreurs passées, et souhaite donner l’opportunité à ses Titis de prendre de l’ampleur à Paris.

« C’est un garçon qui est prêt pour le football de haut niveau »

Comme le révèle le Parisien ce mercredi, Warren Zaïre-Emery fait partie de ses jeunes pousses parisiennes étant totalement en phase avec le projet sportif mis en place par la direction du PSG. Auteur d’une saison intéressante en 2022-2023, le joueur de 17 ans apprécie le temps de jeu qui lui a été proposé à Paris pour le moment. « C’est un garçon qui est prêt pour le football de haut niveau. Il sait à quoi cela correspond, il est prêt mentalement à assumer qu’il peut y avoir des hauts et des bas » , affirme l’un de ses proches auprès du quotidien.

Luis Campos veut prolonger Warren Zaïre-Emery