Le PSG réalise un grand coup avec un phénomène, l’Espagne hallucine

Warren Zaïre-Emery ne finit plus d’étonner. Cinq jours après sa titularisation contre le Bayern Munich (0-1), devenant ainsi le plus jeune joueur titulaire dans un match à élimination directe, le milieu de 16 ans a été l’auteur d’une entrée très intéressante contre le LOSC (4-3), contribuant au sursaut parisien. Le crack formé au PSG impressionne l’Hexagone, mais également l’Europe. La presse espagnole se montre notamment dithyrambique.

Difficile d’échapper au phénomène Warren Zaïre-Emery ces dernières semaines. Promis à un grand avenir, le milieu de 16 ans (il fêtera ses 17 ans le 8 mars) dispose d’un temps de jeu impressionnant depuis la fin de la Coupe du monde, profitant des méformes et des blessures de ses coéquipiers dans l’entrejeu. Le joueur formé au PSG totalise ainsi 16 apparitions sous les ordres de Christophe Galtier depuis le début de la saison, et il s’est de nouveau illustré dimanche contre le LOSC (4-3), auteur d’une entrée tranchante contribuant à la révolte parisienne. « Il a de la personnalité, et pour jouer ici, nous ce qu’on veut ici ce sont des joueurs qui ont de la personnalité. Il a 16 ans et on s'en fiche. Il joue pas avec son numéro dans le dos (le 33, celui des jeunes, NDLR). Il vient et il apporte ce qu'il peut , analysait Kylian Mbappé après la victoire face à Lille. Bien sûr qu'il va apprendre, il va peut-être faire des erreurs mais nous, on est là pour l'aider parce qu'on sait qu'il a de la qualité. » Paris et la France découvrent donc Warren Zaïre-Emery, mais en Europe aussi, les prouesses du natif de Montreuil ne passent pas inaperçues.

Record en Coupe d’Europe

Aligné d’entrée par Christophe Galtier contre le Bayern Munich (0-1) cette semaine à l'occasion du huitième de finale aller du PSG, Warren Zaïre-Emery s’est révélé aux yeux de l’Europe, et ce malgré une performance mitigée pour le titi parisien. A 16 ans, Warren Zaïre-Emery est devenu le plus jeune joueur titulaire en Ligue des champions dans un match à élimination directe, ce qui étonne et impressionne en Espagne.

« Jeune prodige », l’Espagne craque aussi pour Zaïre-Emery