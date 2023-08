Mercato : Une surprise en préparation à l’OM ?

Hugo Chirossel

Depuis l’ouverture du marché des transferts, six nouvelles recrues sont venues renforcer l’effectif de l’OM. En conférence de presse lors de la présentation de la dernière en date, Iliman Ndiaye, Pablo Longoria avait confié que le groupe était complet, si ce n’est en ce qui concerne le poste de latéral droit. Mais en réalité, d’autres surprise seraient à prévoir du côté de la cité phocéenne.

Après Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Ruben Blanco, l’OM a officialisé il y a une dizaine de jours le transfert d’Iliman Ndiaye. Ce qui porte le nombre de recrues à six lors de cette période de marché des transferts. À en croire Pablo Longoria, le mercato du club marseillais devrait être plutôt calme dans les prochaines semaines.

«Hormis la position de latéral droit, on est complet»

C’est en tout cas ce que le président de l’OM a laissé entendre lundi dernier, lors de la présentation officielle d’Iliman Ndiaye : « Pour Alexis Sanchez, on en a déjà discuté. Hormis la position de latéral droit, on est complet. Pour Vitinha, rien n’a changé depuis des semaines. Il n’est pas dans le marché. On lui fait confiance, il a fait une bonne entrée contre le Bayer. Pour Chancel Mbemba, il y a eu des contacts avec des clubs mais on a discuté avec le joueur et on a décidé de continuer l’aventure », a déclaré Pablo Longoria en conférence de presse.

L’OM prépare d’autres transferts surprises