Tensions avec McCourt, l'OM trouve une solution

Thibault Morlain

Jusqu'à présent, l'OM a été très actif dans le sens des arrivées sur ce marché des transferts. Oui mais voilà, il faut aussi faire rentrer de l'argent dans les caisses pour le club phocéen. Frank McCourt mettrait d'ailleurs la pression à Pablo Longoria à ce sujet et voilà que le président de l'OM pourrait apporter une première réponse.

C'est le 1er septembre prochain que le mercato fermera ses portes. D'ici là, ça devrait encore bouger à l'OM. Si Pablo Longoria travaille encore sur certaines recrues, les regards se tournent désormais vers les départs. Des opérations qui seraient à l'origine de certaines crispations du côté de l'OM.

McCourt réclame des ventes à l'OM

Comme l'explique L'Equipe , Frank McCourt n'entend plus remettre de l'argent à l'OM et souhaite que le club s'auto-finance. Pour cela, l'Américain attend des ventes, et des grosses ventes surtout. De quoi alors mettre la pression à Pablo Longoria et ses collaborateurs qui tentent par tous les moyens de répondre aux différents besoins de l'OM.

Le départ d'Ünder, une première étape

Et voilà que McCourt va recevoir un premier signal positif de l'OM. Cengiz Ünder s'apprête à faire ses bagages pour Fenerbahce. Une vente qui devrait alors rapporter 15M€ au club phocéen selon le quotidien sportif. Mais voilà qu'il faudra beaucoup plus pour satisfaire le propriétaire américain. D'autres départs sont alors attendus et cela pourrait concerner Chancel Mbemba ou encore Isaak Touré.