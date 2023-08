PSG : Mbappé reçoit un avertissement à Madrid !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Contre toute attente, Kylian Mbappé est finalement parti pour rester au PSG alors qu’il était en rupture totale avec sa direction ces dernières semaines. Un nouveau lapin posé au Real Madrid, et qui pourrait avoir des conséquences sur son souhait de porter un jour la tunique du club merengue si l’on en croit Frédéric Hermel.

Le feuilleton Kylian Mbappé repart de plus belle au PSG ! Dimanche, le club de la capitale a annoncé que l’attaquant de l’équipe de France réintégrait l’équipe première, lui qui avait été écarté tout l’été en raison de son refus de prolonger son contrat. En clair, Mbappé semble donc une nouvelle fois s’éloigner in-extremis du Real Madrid, et l’évolution de ce feuilleton n’est pas forcément bien vu du côté de la capitale espagnole.

Mbappé - PSG : Il annonce la fin du feuilleton ! https://t.co/Cir3wdqbbh pic.twitter.com/kASPcVzINe — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

« Il n’y avait aucun espoir »

Sur les ondes de RMC Sport, dans l’After Foot, le journaliste Frédéric Hermel, très proche du Real Madrid et correspondant dans la capitale ibérique, a lâché ses vérités sur le cas Mbappé : « Au sein du Real il n'y aucune déception, puisqu'il n'y avait quasiment aucun espoir. Même quand il était dans le loft, les dirigeants ont toujours estimé que c'était une histoire entre le PSG et Mbappé. Florentino Pérez, je lui avais parlé au moment de la fameuse lettre, et il a dit qu'il était persuadé qu'il allait rester au PSG. Ils ne se sont fait aucun espoir. Au sein du club, d'autres personnes m'ont aussi dit que la parole de Mbappé n'avait pas beaucoup de valeur à Madrid ; après ce qu'il s'est passé l'an dernier... A aucun moment, ils n'y ont cru cet été », explique-t-il.

« Attention… »