Mbappé - PSG : Le Real Madrid s'est fait berner

La surprise est totale dans le dossier Kylian Mbappé. Alors que plusieurs médias annonçaient un départ imminent, le joueur a accepté de retourner à la table des négociations. Selon certaines sources, il serait même enclin à prolonger son contrat. Pourtant, il y a encore quelques jours, l'international français faisait les yeux doux au Real Madrid comme l'a rappelé Rodrigo Faez.

Kylian Mbappé au Real Madrid ? Ce ne sera pas pour cette année. Le joueur a été réintégré au groupe principal du PSG et s'apprête à disputer cette nouvelle saison sous les ordres de Luis Enrique. Ces derniers jours, l'international français s'est rapproché de son club et serait prêt à faire des concessions selon les informations de L'Equipe . Une référence à une possible prolongation de contrat ? Le sujet n'a pas été évoqué avec Nasser Al-Khelaïfi, mais Mbappé se montrerait, désormais, ouvert.

Mbappé accepte de négocier avec le PSG

Journaliste pour ESPN , Rodrigo Faez annonce que le PSG a totalement changé d'attitude. « Le PSG commence à être optimiste sur le renouvellement de Mbappé parce que le joueur a accepté d'ouvrir un cycle de négociations pour son renouvellement ou autre avec le Paris Saint-Germain. C'est ce qui a changé » a-t-il lâché. Mais selon lui, ce scénario est totalement inattendu.

« Le joueur a joué avec le Real Madrid tout l'été »