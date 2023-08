PSG : Il se lâche en direct sur le feuilleton Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a encore été le centre de toutes les attentions cet été en cette période de mercato. Menacé, puis écarté du groupe du PSG ce qui a eu pour résultat de faire naître les plus folles rumeurs de transfert et notamment au Real Madrid, Mbappé devrait finalement rester à Paris. Le journaliste Frédéric Hermel a tout dit sur la position éloignée du Real Madrid dans ce feuilleton.

Comme ce fut le cas à l’approche du mercato estival de 2022 ou lors des dernières heures de la session d’été des transferts de 2021, Kylian Mbappé a fait le tour des médias ces dernières semaines au sujet d’un éventuel départ du PSG. Et pour cause, alors que son contrat au Paris Saint-Germain expirera en juin prochain, Mbappé a été poussé à trouver un nouveau club par ses dirigeants au vu de son refus catégorique de rallonger son bail à Paris. Mais finalement, c’est Neymar qui devrait plier bagage vers Al-Hilal et l’Arabie saoudite alors qu’en parallèle, il existerait un véritable rapprochement entre le PSG et le clan Mbappé pour une continuité.

«Le Real Madrid ? Sincèrement, à aucun moment cet été, ils n’y ont cru»

De quoi faire enrager le Real Madrid ? Pas vraiment à en croire le journaliste Frédéric Hermel qui a dévoilé l’intérêt éloigné du club merengue cet été au sujet du feuilleton Kylian Mbappé sur les ondes de RMC pour l’émission de l’ After Foot lundi soir.



« Sincèrement, à aucun moment cet été, ils n’y ont cru. Il y a la presse et les supporters, c’est une chose, même si cela s’est refroidi chez les fans... Si d’aventures il y avait vraiment la guerre entre le PSG et Kylian Mbappé, et que le 31 août à 12h30, Paris annonçait partout vouloir vendre Mbappé, peut-être que le Real aurait tenté quelque chose... Mais pas pour 250 millions d’euros ».

PSG :Le transfert de Neymar réclamé par Mbappé ? Il vend la mèche https://t.co/OmZlxKflpY pic.twitter.com/Nl9Y9ClKZh — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

«Florentino Perez m’a dit qu’il était persuadé qu’il allait rester au PSG»

À en croire les informations de Frédéric Hermel, le comité de direction du Real Madrid ne s’est jamais réellement projeté sur une éventuelle venue de Kylian Mbappé et même lorsque le PSG l’avait écarté de son groupe professionnel, que ce soit les dirigeants merengue ou bien leur président Florentino Pérez.



« Au sein du Real il n’y a aucune déception puisqu’il n’y avait quasiment aucun espoir. Même quand il était dans le loft. Les discussions que j’ai pu avoir avec des dirigeants étaient sur le fait que cela restait une histoire entre le PSG et Kylian Mbappé. J’en avais parlé avec Florentino Perez quand il y avait eu la fameuse lettre où Mbappé expliquait qu’il n’activait pas l’année en option, Florentino Perez m’a dit qu’il était persuadé qu’il allait rester au PSG ».

«Après ce qu’il s’est passé l’an dernier, au Real Madrid, il n’y a plus le même enthousiasme»