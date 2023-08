Mercato : L'OM prépare encore des surprises

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il faudra s'attendre à des mouvements dans les prochaines semaines du côté de l'OM, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Au rayon des nouveaux arrivants, le club marseillais pourrait mettre la main sur un ailier capable de remplacer Cengiz Ünder, mais aussi un latéral droit pour concurrencer Jonathan Clauss.

Pablo Longoria avait annoncé la couleur en ce qui concerne la suite du mercato estival. « Actuellement, si on est franc et qu’on analyse l’effectif, à part au poste de latéral droit, on est complets. On a toutes les positions doublées. Je considère qu’on est complets sauf s’il y a des départs de joueurs » avait expliqué le président de l'OM au début du mois d'août. Avec le départ de Cengiz Ünder, le club phocéen s'est remobilisé pour cherché son remplaçant.

L'OM recherche le remplaçant d'Ünder

Selon les informations de L'Equipe , l'OM rechercherait un ailier capable de faire des différences. Le club phocéen aurait porté son choix sur Wilson Isidor, ancien joueur de l'AS Monaco qui a fait le pari de rejoindre la Russie. Présent au Lokomotiv Moscou depuis janvier 2022, le Français est parvenu à se relancer et pourrait passer un cap en faisant son retour dans une grande équipe française. Isidor s'est déjà mis d'accord avec l'OM sur les modalités du contrat. Une offre devrait, prochainement, être transmise au Lokomotiv Moscou.

Un latéral en plus d'Isidor

Mais Isidor pourrait ne pas être la seule recrue à débarquer à l'OM dans les prochains jours. Le club marseillais rechercherait un latéral pour soulager Jonathan Clauss, voire Renan Lodi. Dans ce dossier, peu de noms ont filtré dans les médias, mais Pablo Longoria pourrait bien accélérer son mercato après le départ de Ruslan Malinovskyi. Le président espagnol souhaiterait conclure un prêt payant pour justement renflouer ses caisses et pouvoir passer à l'action sur le mercato.