PSG : Neymar a programmé son retour, la date est fixée

Alors qu’il espérait faire son retour au FC Barcelone, Neymar va finalement prendre la direction de l’Arabie Saoudite et plus précisément d’Al-Hilal. Cependant, le Brésilien de 31 ans n’aurait pas encore totalement renoncé à cette possibilité. Il souhaiterait encore revenir chez les Blaugrana et pourrait le faire dans deux ans, à la fin de son aventure saoudienne.

Plusieurs fois annoncé sur le départ lors des dernières périodes de mercato, c’est finalement cet été que Neymar va quitter le PSG. Sauf retournement de situation de dernière minute, il évoluera sous les couleurs d’Al-Hilal cette saison, en Arabie Saoudite, nouvel El Dorado des joueurs évoluant dans des championnats européens. S’il a fini par accepter de poursuivre sa carrière dans le championnat saoudien, Neymar aurait tout de même préféré rester encore un plus longtemps en Europe.

Neymar voulait retourner au FC Barcelone

En effet, en cas de départ du PSG, sa volonté première aurait été de retourner au FC Barcelone, six ans après son transfert vers le club de la capitale. Une opération compliquée à boucler pour les Blaugrana , qui doivent toujours composer avec plusieurs soucis financiers. Pour qu’ils puissent s’attacher ses services, il aurait fallu que Neymar résilie son contrat, ce qui était inenvisageable pour le PSG, avec qui il est lié jusqu’en juin 2027. D’après L’Équipe , le FC Barcelone aurait également évoqué la possibilité d’un prêt avec option d’achat. Là encore, cette option n’aurait pas satisfait les dirigeants parisiens.

Deux ans en Arabie Saoudite, avant un retour au Barça ?