Transferts : Un champion du Monde ouvre la porte au RC Lens

Thibault Morlain

Depuis sa remontée en Ligue 1, le RC Lens est redevenu une place forte du football français, en témoigne sa qualification pour la Ligue des Champions cette année. Et forcément, dans le nord de la France, on espère voir des stars débarquer à Bollaert. Quoi de mieux alors que de faire revenir l’enfant du pays ? Formé à Lens, Raphaël Varane était parti très jeune au Real Madrid. Quid maintenant d’un retour chez les Sang et Or ? Le défenseur central de Manchester United a livré sa réponse.

Club mythique de Ligue 1, le RC Lens est également un centre de formation reconnu. Plusieurs grands noms ont ainsi fait leurs gammes dans le nord de la France. On peut ainsi citer Adel Taarabt, Geoffrey Kondogbia, Serge Aurier, Gaël Kakuta ou encore Benjamin Bourigeaud. Mais s’il ne fallait retenir qu’un joueur révélé par le RC Lens, ce serait certainement Raphaël Varane, champion du monde 2018 avec l’équipe de France, aujourd’hui à Manchester United et qui avait rejoint le Real Madrid en 2011 alors qu’il avait à peine 18 ans.

Mercato : En pleine galère, le RC Lens va concurrencer le PSG https://t.co/D6ebiHi05h pic.twitter.com/wW3IEe2ACt — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

« Je reste très attaché émotionnellement et humainement à Lens »

Au final, Raphaël Varane n’aura joué que 23 matchs de Ligue 1 avec le RC Lens. Parti ensuite pour le Real Madrid, le défenseur central a aujourd’hui 30 ans et en a fait chemin dans sa carrière. L’heure serait-elle alors venue de revenir à la maison ? Dans un entretien accordé à La Voix du Nord , Varane s’est exprimé à propos d’un retour à Lens, lâchant alors : « Je ne veux pas créer de fausses joies, je réponds avec beaucoup de prudence, je sais que je reste très attaché émotionnellement et humainement à Lens. Après, je ne veux pas trop en dire, parce qu’aujourd’hui, je ne peux absolument rien promettre ».

« Il nous faudrait de gros cadeaux pour aller le chercher »