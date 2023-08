OM : Une star annonce déjà son retour à Marseille

Thibault Morlain

Ce mercredi, Dimitri Payet a été accueilli comme une véritable rock star par les supporters de Vasco de Gama. Le Français va donc désormais évoluer du côté du Brésil. Une nouvelle aventure après la fin de celle avec l'OM. Oui mais voilà, entre Dimitri Payet et le club phocéen, l'histoire n'est pas encore totalement terminée...

Alors qu'il avait encore un an de contrat à l'OM, Dimitri Payet s'en est allé cet été. Invité par sa direction à prendre la porte de sortie, l'ex-numéro 10 olympien a fait ses valises et c'est les larmes aux yeux qu'il a dit au revoir à l'OM. Pour autant, on devrait prochainement revoir Payet sur la Canebière. En effet, son contrat incluait une clause de reconversion. Un retour est donc à prévoir et le principal intéressé l'a quelque peu confirmé.

« Pas un au revoir mais un à bientôt »

Dans un entretien accordé à RMC , le nouveau joueur de Vasco de Gama a confirmé son futur retour à l'OM. En effet, Dimitri Payet a pu expliquer : « Aujourd’hui je reçois énormément de soutien après mon choix de Vasco. Je pense que l’on a passé dix ans ensemble. Comme je l’ai dit, ce n’est pas un au revoir mais un à bientôt ».

« Après je rentrerai à la maison »