Guendouzi sur le départ, l’OM va recevoir une offre

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Mattéo Guendouzi pourrait bien être l’un des grands acteurs de cette fin de mercato à l’Olympique de Marseille. Sans Ligue des Champions, Pablo Longoria doit vendre et le milieu de terrain semble avoir la cote sur le marché, notamment en Serie A. La Lazio de Maurizio Sarri souhaiterait en effet tenter sa chance, avec une première offre qui pourrait bientôt arriver sur le bureau des dirigeants de l’OM.

Face au Panathinaïkós le 15 aout dernier, Mattéo Guendouzi a vécu une soirée cauchemardesque, qui s’est soldée par une élimination de l’OM des qualifications à la Ligue des Champions. Un faux pas malheureux, qui pourrait toutefois sceller l’avenir du milieu de terrain, annoncé proche d’un possible départ.

L’OM veut boucler un transfert, un clash est dévoilé https://t.co/O3fsTvPxM8 pic.twitter.com/mVCDHmwJNd — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

Guendouzi pourrait ramener 20M€ à l’OM

Sans les gains d’une qualification en Ligue des Champions, l’OM va devoir faire des sacrifices et Guendouzi est actuellement l’une des plus grosses valeurs marchande de l’équipe. Le site spécialisé Transfermarkt l’évalue actuellement à 25M€, mais à en croire La Repubblica Pablo Longoria se contenterait d’au moins 20M€ pour boucler un transfert, soit un peu moins du double de son prix d’achat à Arsenal.

La Lazio prête à passer à la vitesse supérieure