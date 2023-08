Le PSG touche le jackpot grâce à l'OM

Benjamin Labrousse

Officiellement éliminé de la Ligue des Champions après sa défaite aux tirs aux buts face au Panathinaikos (2-2 sur l’ensemble des deux matchs) ce mardi, l’OM tire un trait sur une grosse rentrée d’argent liée à une qualification en C1. En revanche, cette élimination du club phocéen fait les affaires du PSG, mais également du RC Lens, qui voient tous deux leurs recettes augmenter.

L’OM va devoir relever la tête. Ce mardi, les hommes de Marcelino ont vu leurs rêves de participation à la prochaine édition de la Ligue des Champions s’échapper. Défait 1-0 en Grèce face au Panathinaikos, le club phocéen s’est imposé 2-1 au Vélodrome ce mardi, avant de chuter lors de la séance de tirs aux buts.

L’OM dit adieu à 30M€

Ainsi, Ouest-France rapportait que suite à cette élimination précoce des phases de poules de la Ligue des Champions, l’OM allait devoir faire une croix sur une belle somme d’argent. Outre les 15M€ de participation, le club marseillais peut d’ores et déjà dire adieu aux 15M€ reçus par le biais des droits TV.

Le PSG et Lens grands gagnants de la déroute de l’OM