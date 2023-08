Catastrophe à Marseille, l’OM peut tout perdre

Arnaud De Kanel

Dans un match au scénario complètement fou, l'OM s'est incliné aux tirs au but face au Panathinaikos et ne disputera donc pas la Ligue des champions. Forcément, cela risque de contrarier la fin de mercato des Olympiens qui s'assoient sur un gros manque à gagner et qui perdent également de l'attractivité.

L'OM ne participera pas à la Ligue des champions. Le parcours des hommes de Marcelino s'est arrêté mardi soir au Vélodrome après une cruelle élimination aux tirs au but face au Panathinaikos. Les Olympiens ont dominé la rencontre de bout en bout et étaient qualifiés jusqu'à la 99ème minute et le pénalty transformé par les Grecs suite à une main de Mattéo Guendouzi dans la surface. Ce malheureux Guendouzi, envoyé au casse-pipe pour tirer le premier pénalty de l'OM après un match délicat pour lui, a raté sa tentative, laissant les Grecs croire à une qualification totalement inespérée. Côté marseillais, cette élimination risque d'avoir une terrible incidence sur la fin du mercato.

Manque à gagner et perte d'attractivité

L'OM va donc s'asseoir sur un montant compris entre 17 et 19M€. Une somme non-négligeable qui risque de contraindre certains plans de Pablo Longoria pour la fin du mercato. Tout d'abord, l'OM aura moins d'argent pour recruter et après avoir dépensé plus de 50M€ cet été, le club phocéen risque d'être forcé à vendre certains éléments. Et si le président espagnol voulait encore renforcer l'effectif, il devra composer sans l'argument d'une potentielle participation en Ligue des champions. Etant donné que l'OM ne peut pas rivaliser sur le plan financier lorsque la concurrence est féroce dans certains dossiers, le projet sportif lui permettait souvent de prendre le dessus sur ses concurrents. Mais pour ces deux dernières semaines de mercato, les Phocéens risquent de rencontrer de grosses difficultés pour recruter.

Longoria rassurant