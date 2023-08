Luis Enrique réagit à ce dossier brûlant au PSG

Baptiste Berkowicz

Alors que Luis Enrique a décidé de laisser son vestiaire choisir le capitaine du PSG cette saison, des tensions sont nées au sein du club de la capitale. Un premier vote a élu Marquinhos, mais Luis Campos a décidé de refaire ce vote cette fois-ci à bulletin secret. C'est Marquinhos qui est à nouveau arrivé en tête. Luis Enrique a validé l'élection du Brésilien en conférence de presse.

Le PSG ouvre une nouvelle ère avec Luis Enrique. L'ancien sélectionneur de l'Espagne souhaite redistribuer certains statuts. Le capitanat de Marquinhos a notamment été remis en question. Mais le vestiaire du PSG a tranché, suite à un vote réalisé en interne, les Parisiens ont maintenu leur confiance envers le défenseur central brésilien.

« Le résultat est parfait, il a été élu par ses coéquipiers »

Luis Enrique est revenu en conférence de presse sur l'élection de Marquinhos en tant que capitaine : « En ce qui concerne le vote, vous savez tout, il a été public. Le résultat est parfait, il a été élu par ses coéquipiers. Marquinhos est un leader sur le terrain et en dehors. C'est aussi un joueur que tu as envie d'imiter quand tu le vois. C'est exactement ce qu'on veut, qu'un capitaine représente son équipe. Il les représente bien. C'est leur décision et pas la mienne »

Un vote renouvelé qui pose question

Luis Enrique a choisi de laisser son vestiaire choisir le capitaine du PSG cette saison. Problème, après que Marquinhos ait été élu, Luis Campos a décidé de refaire l'élection à visage couvert cette fois. Un procédé qui a étonné certains, à commencer par le Brésilien. L'ancien sélectionneur de l'Espagne a donc tenu à faire dégonfler toute polémique.