Mbappé, Dembélé… Le RC Lens tremble avant le PSG

Alors que se profile le match entre le PSG et Lens ce samedi à 21h, les Sang et Or entendent mettre à mal l'équipe de Luis Enrique. Le club de la capitale devrait aligner Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé au départ de la rencontre. Une présence qui n'est pas pour rassurer les Lensois. Jonathan Gradit ne s'est pas privé pour dresser des louanges aux attaquants parisiens.

Le RC Lens attend le PSG. Les deux premiers du classement de la saison dernière se retrouvent ce samedi au Parc des Princes pour le compte de la 3ème journée de Ligue 1. Les Sangs et Or devront notamment faire face à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

« Si j’avais les clés pour l’arrêter… »

Ce samedi, c’est Jonathan Gradit qui aura la charge de s’occuper de Kylian Mbappé. Le défenseur lensois s'est exprimé en conférence de presse sur ce duel à venir : « Si j’avais les clés pour l’arrêter … Affronter les meilleurs joueurs, c’est un régal. Et pour le coup, c’est de la prise à deux, c’est aussi le fait d’être solidaire entre nous. On essaye de faire ça de manière intelligente. Avec Kylian Mbappé, on s’est déjà affronté plusieurs fois, ça s’est souvent bien passé. Sauf la saison passée au Parc. Il ne faut pas se jeter, être solidaire, aider Przemyslaw Frankowski et inversement. Ca sera un match alléchant, j’ai hâte d’y être. »

« Et avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, ça risque d’aller vite »