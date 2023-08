Le PSG déclare sa flamme au RC Lens et ses stars

Thibault Morlain

Ce samedi, le choc de la 3ème journée de Ligue 1 verra le PSG être opposé au RC Lens, le premier contre le deuxième de la dernière saison. Le spectacle devrait être au rendez-vous au Parc des Princes et c'est là un premier choc pour Luis Enrique avec le club de la capitale. L'entraîneur du PSG a d'ailleurs livré son regard sur le RC Lens et il s'est montré très emballé par ce que proposent les Sang et Or de Franck Haise.

Depuis sa remontée en Ligue 1, le RC Lens n'en finit plus d'impressionner. La saison dernière s'est d'ailleurs terminée avec une qualification en Ligue des Champions. Il faut désormais continuer sur cette lancée pour le groupe de Franck Haise et c'est un choc face au PSG qui attend les Sang et Or ce samedi. Une rencontre évoquée en conférence de presse par Luis Enrique, qui a tenu des propos très élogieux à l'égard des Lensois.

« J’aime beaucoup le travail de Frank Haise »

« Je pense qu’on joue vraiment contre une équipe adverse très forte, puissante et contre laquelle il ne faut faire aucun cadeau. (...) Je pense aussi que Brice Samba est très bon. Il y a aussi de très bonnes associations entre les joueurs et une profondeur dans le jeu avec l’attaquant de pointe. J’aime beaucoup le travail de Frank Haise et les clés pour nous seront beaucoup d’intensité et de bonnes performances », a expliqué Luis Enrique en conférence de presse.

« Lens est l’une des meilleures équipes de Ligue 1 »