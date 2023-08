Une attaque de folie est réclamée au PSG

Thibault Morlain

Ce samedi, face au RC Lens, Luis Enrique avait décidé d’aligner un trio offensif composé d’Ousmane Dembélé Kylian Mbappé et Marco Asensio. L’Espagnol a été titularisé au PSG, profitant du forfait de Gonçalo Ramos. Mais les questions vont se poser une fois que le Portugais sera de retour. Quelle association devra alors choisir Luis Enrique ? Ludovic Giuly a répondu sur le sujet, réclamant une attaque XXL au PSG.

Même privé de Gonçalo Ramos, le PSG a été efficace offensivement en attaque contre Lens. Alors que Kylian Mbappé a inscrit un doublé, c’est Marco Asensio, qui remplaçait le Portugais en pointe, qui avait ouvert le score d’une belle frappe pour tromper Brice Samba. L’ancien du Real Madrid a marqué son premier but en Ligue 1 sous ses nouvelles couleurs et ça va forcément lui faire gagner des points pour la suite de la saison. Au point de prétendre à une place de titulaire au PSG ?



« A voir comment le coach parisien va pouvoir changer de système ou pas »

Ancien du PSG, Ludovic Giuly aimerait bien voir une attaque à 4 avec Ramos, Asensio, Mbappé et Dembélé. En effet, au micro de Free Ligue 1 , il a confié : « Je vais sortir Asensio. Pourquoi ? Parce que le premier match, j’étais très déçu de sa prestation. Et je trouve que ce soir il a été meilleur, il a été décisif, il marque le premier but. Ça va lui faire du bien. Dans cette position là, en faux 9, il peut faire jouer l’équipe avec Dembélé ou Mbappé. Il peut être dans le coeur du jeu, il peut faire circuler vite le ballon. Et il a un bon pied gauche et une bonne vision.Ramos n’était pas là, donc à voir comment le coach parisien va pouvoir changer de système ou pas. Pour moi, la position qui lui va le mieux aujourd’hui, c’est en 9 ou 9 et demi ».

« Tout pour l’attaque »