PSG : Mbappé lâche un message sur les réseaux sociaux

Après des longues semaines de polémique et de bras de fer avec sa direction, Kylian Mbappé a retrouvé le Parc des Princes ce samedi. Un retour heureux, puisque la star française a marqué un doublé et fait le show face au RC Lens (3-1), offrant ainsi au Paris Saint-Germain sa première victoire de la saison.

On se demandait comment le Parc des Princes allait accueillir Kylian Mbappé, après tout ce qui s’est passé cet été. L’attaquant a en effet été écarté par sa direction pendant plus d’un mois à cause de ses envies de départ, mais s’il a été récemment réintégré il n’a pour autant pas réglé son avenir avec le PSG.

Un retour gagnant au Parc des Princes

Finalement, les choses se sont très bien passées pour Mbappé. Ovationné avant le début de la rencontre, l’attaquant a été l’un des joueurs les plus applaudi de la soirée de samedi et son doublé a évidemment fait exploser les supporters du PSG. Pas de prise de parole officielle toutefois pour sa première titularisation de la saison, avec certaines questions qui restent donc en suspens en cette fin de mercato.

