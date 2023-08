PSG : C'est terminé pour ce transfert, les chiffres sont révélés

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG a pendant longtemps bataillé dans l’optique de recruter un numéro 9. Si Gonçalo Ramos est arrivé à Paris et que Randal Kolo Muani se rapproche, le club parisien a également envisagé la possibilité de se faire prêter Romelu Lukaku. En grande difficulté à Chelsea, le Belge devrait rebondir à l’AS Rome, alors que la presse espagnole a dévoilé les chiffres de cette opération.

Alors que le mercato estival se conclura dans quelques jours, plusieurs clubs comme le PSG se tiennent à l’affût des dernières opportunités du marché des transferts. Côté parisien, le secteur offensif pourrait être renforcé par les arrivées de Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), mais également de Bradley Barcola (OL). En parallèle, le PSG aurait pensé à recruter Romelu Lukaku.

Le PSG a pensé à Romelu Lukaku

Ce n’est plus un secret, le PSG a étudié de nombreux profils au poste d’avant-centre cet été. En effet, Harry Kane, Rasmus Hojlund, Victor Osimhen ont tous été sondés par le club parisien en vue d’un possible transfert cet été. Mais c’est également le cas de Romelu Lukaku. En grande difficulté à l’Inter Milan, puis de retour à Chelsea, l’attaquant belge ne devrait pas faire de vieux os au sein du club londonien. Et selon les informations de Sky Italia , le PSG aurait étudié la possibilité de se faire prêter Romelu Lukaku dernièrement. Mais comme évoqué par FootMercato , l'international belge devrait s’engager en faveur de l’AS Rome.

Prêt payant de 8M€ pour Lukaku à Rome