Transferts : Neymar réclame une star du PSG !

Alexis Brunet

Cet été, Neymar a fait le choix de quitter le PSG et de rejoindre Al-Hilal. Il touchera un salaire gigantesque en Arabie saoudite, mais aussi de nombreux avantages. Mais le Brésilien n'oublie pas Paris, il chercherait à faire venir son ancien coéquipier dans le club de la capitale, Marco Verratti.

C'est sûrement l'un des transferts majeurs de l'été, et même des dernières années. Après six saisons à Paris, Neymar a finalement décidé de quitter le club de la capitale, et de rejoindre Al-Hilal. Le Brésilien a succombé comme de nombreux autres joueurs aux sirènes de l'Arabie saoudite.

Neymar veut que Verratti le rejoigne

D'après la Gazzetta dello Sport , Neymar aurait réclamé le transfert d'une nouvelle star à Al-Hilal. Le Brésilien voudrait que son club fasse tout son possible pour recruter Marco Verratti. L'Italien est sur le départ du PSG, mais le club de la capitale souhaite un gros chèque pour laisser partir son milieu de terrain.

Surprise, Neymar complique un transfert du PSG https://t.co/SPQcoxE2rP pic.twitter.com/dpL51VX1bo — le10sport (@le10sport) August 27, 2023

Marco Verratti n'a toujours pas joué en Ligue 1

Depuis le début de saison en Ligue 1, Luis Enrique n'a pas convoqué Marco Verratti lors des trois premières journées. L'Italien arrivé en 2012 au PSG pourrait donc quitter le club de la capitale avant la fin du mercato, comme Lionel Messi ou Neymar avant lui.