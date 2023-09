Le PSG recrute un crack, Thierry Henry se lâche

Hugo Chirossel

Quelques jours seulement après son transfert au PSG, Bradley Barcola a retrouvé son ancien club, l’OL, ce dimanche en clôture de la quatrième journée de Ligue 1. Un moment particulier pour le jeune joueur âgé de 21 ans, entré à un quart d’heure de la fin de la rencontre et conspué par les supporters lyonnais. Une situation évoquée par Thierry Henry ce lundi en conférence de presse.

« L’un des nôtres ». Après la victoire du PSG sur la pelouse de l’OL dimanche soir (1-4), Kylian Mbappé a tenu à apporter son soutien à son nouveau coéquipier Bradley Barcola. Il faut dire que ce dernier a vécu une soirée très particulière. Quelques jours seulement après son transfert au Paris Saint-Germain pour 50M€, le joueur issue de la formation lyonnaise a retrouvé son ancien club.

Une star du PSG réclame son transfert en privé https://t.co/G2CN4kIG6W pic.twitter.com/p9RbkeOZmY — le10sport (@le10sport) September 4, 2023

Une première particulière pour Barcola

Si Bradley Barcola a débuté cette rencontre sur le banc, Luis Enrique a malgré tout décidé de lui offrir quelques minutes en fin de rencontre. L’ailier de 21 ans a reçu un accueil très hostile de la part des supporters de l’OL. Une première rencontre avec le PSG particulière pour Bradley Barcola, sur laquelle s’est exprimé Thierry Henry ce lundi en conférence de presse. En effet, le nouveau joueur parisien a été sélectionné avec l’équipe de France Espoirs.

« J’avais vu sa personnalité »