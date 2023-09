Luis Enrique fait un voeu pour son avenir, le PSG a déjà tranché

Thibault Morlain

Engagé par le PSG pour prendre la succession de Christophe Galtier, Luis Enrique a paraphé un contrat de deux ans avec le club de la capitale, soit jusqu'en 2025. Alors que l'histoire ne fait que commencer avec l'Espagnol, voilà que ce dernier pense déjà à son avenir à Paris. Et voilà que Luis Enrique s'imagine sur du long terme avec le PSG. Ça tombe bien, ça serait aussi le cas du côté de la direction parisienne.

Qui dit nouvelle ère au PSG, dit nouvel entraîneur. Aujourd'hui, c'est Luis Enrique qui est sur le banc du club de la capitale. Après le FC Barcelone ou encore la sélection d'Espagne, l'entraîneur de 53 ans connait désormais un nouveau challenge avec le PSG. Reste à savoir combien de temps il restera en poste, alors que son prédécesseur, Christophe Galtier, n'est resté qu'un an à Paris...



« Je veux rester très longtemps dans ce club »

Au sortir de la victoire du PSG face à l'OL ce dimanche, Luis Enrique a ainsi fait une annonce sur son avenir. Alors que l'Espagnol vient à peine de rejoindre le club de la capitale, il a fait part de son souhait de rester plusieurs années à Paris : « J’ai une très grande équipe. C’est à moi de m’en occuper. On a vu que les entraîneurs précédents ne sont pas restés très longtemps et moi, je veux rester très longtemps dans ce club ».

« Luis Enrique espère rester longtemps au PSG et ce désir est réciproque »