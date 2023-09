Transfert à 50M€, la révélation du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les dernières heures du mercato, le PSG a mis le feu sur le marché en lâchant notamment 50M€, bonus compris, pour recruter Bradley Barcola qui débarque en provenance de l'OL, son club formateur. Un joueur très apprécié par Luis Enrique qui rappelle qu’il souhaitait le recruter depuis de nombreuses semaines déjà.

Arrivé dans les dernières heures du mercato au PSG, Bradley Barcola était déjà de retour à Lyon dimanche soir à l'occasion du déplacement du club parisien au Groupama Stadium. Accueilli par un bronca, l'ailier de 20 ans a toutefois fait une bonne entrée comme le souligne Luis Enrique qui révèle que Barcola est dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines.

Il rêve de son transfert au PSG, Mbappé a tout gâché ? https://t.co/acVeSU0nJp pic.twitter.com/HTdLA0yBZy — le10sport (@le10sport) September 4, 2023

«Bradley était l'un de nos objectifs depuis le début du mercato»

« Bradley était l'un de nos objectifs depuis le début du mercato. Pour moi, il est clairement un joueur d’avenir, au potentiel remarquable. Je l’ai trouvé très bon, avec beaucoup de personnalité. Nous nous serions bien passé d’un tel accueil mais il me semble que c’est une bonne expérience personnelle pour lui », assure le coach du PSG devant les médias avant de poursuivre.

«Je suis très heureux et je lui souhaite un grand avenir»