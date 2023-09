Luis Enrique, Blanc, Barcola... Toutes les infos mercato du 4 septembre

La rédaction

Alors que le marché des transferts a fermé ses portes ce vendredi soir à 23h59 en France, les clubs de l'hexagone ont officialisé leurs dernières arrivées. Mais dans le sens des départs, des opérations sont encore possibles. En effet, certains pays, qui n'ont pas fermé leur marché, peuvent faire des emplettes en Ligue 1 et ailleurs en Europe. En ce mercato prolongé, Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos.

Luis Enrique fait déjà une annonce pour son avenir

Christophe Galtier remercié, le PSG a décidé de faire confiance à Luis Enrique au poste d'entraîneur. A peine arrivé, l'Espagnol s'est confié sur son avenir. Après la rencontre face à l'OL, en conférence de presse, Luis Enrique a expliqué vouloir s'inscrire sur la durée à Paris : « J’ai une très grande équipe. C’est à moi de m’en occuper. On a vu que les entraîneurs précédents ne sont pas restés très longtemps et moi, je veux rester très longtemps dans ce club ».



Le PSG l'annonce, Neymar et Messi ne voulaient pas partir

Cet été, Neymar et Lionel Messi ont donc quitté le PSG. Suite à cela, le Brésilien s'est lâché, expliquant qu'ils avaient vécu un enfer dans la capitale française. Des propos qui n'ont pas échappé au PSG. Le club de la capitale n'a pas manqué de répondre à ses anciens joueurs, faisant une étonnante révélation à L'Equipe : « Nous ne faisons aucun commentaire, nous avons une certaine élégance. Curieusement, les deux joueurs voulaient rester au PSG ».



OL : Blanc met les choses au point sur son avenir

Après la claque reçue face au PSG, l'OL pointe à la dernière place de la Ligue 1. Une nouvelle défaite qui pourrait être fatale à Laurent Blanc. L'entraîneur des Gones est en grand danger à Lyon. Suite à cette défaite, Blanc a confié en conférence de presse : « Est-ce que je suis menacé ? Quand un entraîneur n'a pas de résultat, il est en danger. Donc ce soir après ce match, je ne suis pas dans une meilleure situation qu'avant ».



L'OL justifie le transfert de Barcola au PSG