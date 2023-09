Après son transfert au PSG, il entre dans l'histoire et imite Beckham

Thibault Morlain

Alors que le PSG a bouclé son mercato estival avec l'arrivée de Randal Kolo Muani, avant lui, c'est Bradley Barcola qui a été recruté par le club de la capitale en provenance de l'OL. Et à peine quelques jours après son arrivée à Paris, le joueur de Luis Enrique a fait ses grands débuts... face à l'OL. Barcola a ainsi disputé ses premières minutes sous le maillot du PSG. Une apparition qui restera d'ailleurs dans l'histoire du club au même titre que David Beckham notamment avant lui. Explications.

Très actif durant le marché des transferts, le PSG a totalement chamboulé son effectif. Le secteur offensif a été l'un des grands chantiers. Kylian Mbappé est resté, Neymar et Lionel Messi sont partis et plusieurs recrues sont arrivées. C'est notamment le cas de Bradley Barcola. Révélation de la saison dernière à l'OL, le joueur de 21 ans a été transféré pour 50M€ au sein du club de la capitale. Désormais sous les ordres de Luis Enrique, Barcola a d'ailleurs fait ses grands débuts ce dimanche 3 septembre face à son ancien club, l'OL.



Barcola devient le 500ème joueur du PSG

A peine arrivé au PSG, Bradley Barcola a donc fait ses grands débuts. Une première qui restera dans l'histoire du club de la capitale. En effet, à cette occasion, le néo-Parisien est tout simplement devenu le 500ème joueur à porter le maillot du PSG depuis la création du club. A 21 ans, Barcola rejoint donc ainsi la longue liste des Parisiens dans laquelle on peut retrouver des stars récentes comme Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi ou encore Zlatan Ibrahimovic, mais aussi plus anciennes avec des noms comme Pedro Miguel Pauleta, Ronaldinho, Rai ou bien George Weah.

Beckham a été le 400ème

On se souviendra ainsi de Bradley Barcola comme le 500ème joueur à porter le maillot du PSG, comme David Beckham a pu être le 400ème à le faire. On se souvient encore de cette pige de quelques mois de la légende anglaise à Paris. C'est en janvier 2013 que Beckham s'était engagé et c'est le 24 février 2013, face à l'OM, qu'il avait disputé son tout premier match. Pour ce qui est du 300ème joueur du PSG, il faut remonter à 2003, le 12 avril. Face au RC Lens, Chiguy Lucau, formé au club, fait là ses grands débuts dans une rencontre qui va donc lui permettre de rester dans les livres d'histoire du PSG. En 1992, face à l'ASSE, ils sont plusieurs à faire leurs grands débuts avec Paris. Bernard Lama, Jean-Luc Sassus, Alain Roche, Vincent Guérin et François Calderaro deviennent les 200èmes joueurs du PSG. Il faut remonter à 1979 pour trouver les 100èmes joueurs parisiens. Là encore, ils sont plusieurs et on retrouve Jean-Noël Huck, Carlos Abel Braga et Joao Alves. Quid également des premiers joueurs à avoir porté le maillot du PSG ? C'est le 23 août 1970 que les Parisiens disputent leur premier match et dans l'équipe, on retrouvait alors Camille Choquier, Jean-Claude Fitte-Duval, Daniel Guicci, Roland Mitoraj, Jean Djorkaeff, Jean-Pierre Destrumelle, Bernard Béreau, Jean-Louis Brost, Michel Prost, Bernard Guignedoux et Jean-Claude Bras.