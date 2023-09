Luis Enrique lâche déjà une annonce sur son avenir au PSG

Thomas Bourseau

Luis Enrique a débarqué au PSG le 5 juillet dernier. Présenté par le président Nasser Al-Khelaïfi en tant qu’entraîneur du club parisien et ce, jusqu’en juin 2025, le technicien espagnol a déjà mis en place ses préceptes de jeu après seulement quatre matchs de Ligue 1 disputés. Et alors que les entraîneurs se sont empilés à Paris dernièrement, Enrique table sur le long terme.

En l’espace de douze ans, le projet QSI a connu huit entraîneurs différents. Mais surtout, depuis la nomination de Mauricio Pochettino en janvier 2021, la durée de vie des coachs sur le banc de touche du Paris Saint-Germain a été très limitée puisque l’Argentin n’a fait qu’un an et demi et son successeur Christophe Galtier n’aura tenu qu’une saison avant d’être licencié.

Luis Enrique est l’heureux élu au PSG, une collaboration longue durée ?

Nommé entraîneur du PSG le 5 juillet dernier, Luis Enrique incarne la nouvelle philosophie prônée par le président Nasser Al-Khelaïfi : un entraîneur avec des préceptes de jeu bien définis et qui tire le meilleur de son effectif. Certes, Enrique n’a signé qu’un contrat de deux saisons, soit jusqu’en juin 2025, mais il semble que le comité de direction du PSG et le technicien en personne aient à cœur de bâtir une relation de travail de longue durée.

Le PSG a réussi sa révolution, c'est historique https://t.co/JPVDGQO6sm pic.twitter.com/B0eCKsDusJ — le10sport (@le10sport) September 4, 2023

«Je veux rester très longtemps dans ce club»