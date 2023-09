Le PSG a enflammé le mercato, qui est sa meilleure recrue ?

La rédaction

Lors du dernier mercato estival, le PSG a frappé un très grand coup dans le sens des arrivées. En effet, Luis Campos a offert pas moins de onze joueurs à Luis Enrique (douze si on compte Xavi Simons, prêté actuellement au RB Leipzig). Selon vous, qui est la meilleure recrue estivale du PSG ? A vos votes !

Après avoir raté ses deux premiers mercatos au PSG, Luis Campos avait à coeur de se rattraper. Et le conseiller football parisien n'a pas chômé cet été. En effet, Luis Campos a officialisé douze transferts au total dans le sens des arrivées, renforçant toutes les lignes de Luis Enrique.

Le PSG a recruté douze joueurs cet été

Plus précisément, le PSG a recruté onze joueurs de champ et un nouveau gardien, à savoir Arnau Tenas. En défense, Luis Campos a bouclé les signatures de Milan Skriniar et de Lucas Hernandez. Dans l'entrejeu, le conseiller football du PSG a réussi à finaliser les arrivées de Cher Ndour et de Manuel Ugarte. En prime, Luis Campos a activé la clause de rachat de Xavi Simons, qui a été prêté dans la foulée au RB Leipzig pour une durée d'une saison.

Xavi Simons prêté au RB Leipzig

Enfin, le PSG s'est renforcé massivement aux avant-postes. En effet, le club de la capitale a attiré à la fois Marco Asensio et Kang-In Lee ; deux milieux offensifs capables d'évoluer en attaque. De surcroit, Luis Campos a offert l'ailier Ousmane Dembélé à Luis Enrique, et ce, en activant sa clause libératoire à 50M€. Déterminé à avoir un pur numéro 9 dans son effectif, le PSG a arraché Gonçalo Ramos à Benfica sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 80M€. Et dans les deux derniers jours du mercato, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a officialisé les transferts de deux attaquants polyvalents : Bradley Barcola et Randal Kolo Muani.



